Пентагон назвал количество ракет, выпущенных рф по Украине [ Редактировать ]
В США заявили, что у рф до сих пор нет преимущества в украинском небе. Российские войска запустили по Украине более 1080 ракет. Об этом сообщает Министерство обороны США со ссылкой на разведку.
По словам высокопоставленного представителя Пентагона, ракетные удары, нанесенные в западных областях Украины. В частности, в районе международного аэропорта "Львов" удары были точными.
В то же время чиновник не имел дополнительной информации о том, откуда они наносятся по западной части Украины и сколько ущерба они нанесли на данный момент.
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