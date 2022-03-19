В США заявили, что у рф до сих пор нет преимущества в украинском небе. Российские войска запустили по Украине более 1080 ракет. Об этом сообщает Министерство обороны США со ссылкой на разведку.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, ракетные удары, нанесенные в западных областях Украины. В частности, в районе международного аэропорта "Львов" удары были точными.

В то же время чиновник не имел дополнительной информации о том, откуда они наносятся по западной части Украины и сколько ущерба они нанесли на данный момент.