В "ДНР" объявлена повторная мобилизация - Генштаб [ Редактировать ]
Войска рф сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно оккупированных территориях, чтобы вынудить местное население к коллаборационизму и насадить жесткий административно-полицейский режим. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В "ДНР" объявлена повторная мобилизация, чтобы восполнить потери на фронте. В частности, для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам.
В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, перекидывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем, действующих на территории Украины оккупационных войск, с логистикой.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Херсонскую область из Апостолово Днепропетровской области выехали 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Однако российские оккупанты не пропустили гумонвой.
Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.
Враг несет существенные потери. В результате многие солдаты отказываются воевать против Украины.
Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале. На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.
Известно, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.
Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.
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