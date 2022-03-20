Світ підтримує Україну: тисячі небайдужих жертвують гроші, речі і весь вільний час [ Редактировать ]
Світ продовжує допомагати Україні.
І мова зараз не про політиків та уряди, а про звичайних людей, які не можуть просто дивитися новини по телевізору. Тисячі небайдужих жертвують гроші, речі і весь вільний час - на підтримку українців.
Світлана Чернецька у Лондоні побачила обсяги допомоги від місцевих.
по теме
Від початку війни бельгійські та українські волонтери зібрали тільки в Брюсселі 35 вантажівок ліків та речей.
Як приймають наших французи - дивіться далі.
За два тижні українським власникам надійшло 15 мільйонів доларів через сайт бронювань Airbnb.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины Денис Шмыгаля
Мешканці Королівства можуть ставати спонсорами і приймати людей чи сім'ї, які втікають від війни.