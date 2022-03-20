Світ продовжує допомагати Україні.

І мова зараз не про політиків та уряди, а про звичайних людей, які не можуть просто дивитися новини по телевізору. Тисячі небайдужих жертвують гроші, речі і весь вільний час - на підтримку українців.

Світлана Чернецька у Лондоні побачила обсяги допомоги від місцевих.