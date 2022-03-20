Оккупанты в Тростянце бросили гранаты прямо в людей [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Российские оккупанты в Тростянце (Сумская область) бросили гранату в людей. В результате погибли двое мужчин.
Об этом сообщается в Facebook Сумской областной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент произошел еще 18 марта. По данному факту открыто дело по статье "нарушения законов и обычаев войны".
"По данным следствия, 18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.
по теме
В Сумах около 16:00 в результате артобстрела оккупантами загорелось складское помещение с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. кв. Об этом сообщает ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет
В пятницу, 18 марта, в Сумской области будут открыты маршруты для гуманитарных коридоров
Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права. По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины
В среду, 16 марта, в столице Украины, Киеве, снова прозвучали взрывы. В сети публикуют видео
Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск