Российские оккупанты в Тростянце (Сумская область) бросили гранату в людей. В результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел еще 18 марта. По данному факту открыто дело по статье "нарушения законов и обычаев войны".

"По данным следствия, 18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.