Переговоры Украины и россии пройдут 21 марта - Подоляк [ Редактировать ]
Новый раунд переговоров Украины и россии начнется утром 21 марта. Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, была интенсивная работа в подгруппах.
"Утром следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - сообщил он.
Накануне Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.
Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.
"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", - объяснил Подоляк.
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