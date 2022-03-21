АТБ закрывает десятки магазинов в Киеве [ Редактировать ]
Сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" оставила работающими в Киеве 34 "опорных" супермаркета, остальные временно закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе "АТБ-маркет" Экономической правде.
На сегодняшний день по городу Киев работает 34 магазина торговой сети АТБ, которые максимально обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости. Временно закрыты магазины только в местах, где ведутся активные боевые действия.
В 2018 году в Киеве насчитывалось более 130 магазинов АТБ. В компании заявили, что с логистикой проблем нет, кроме мест проведения боевых действий.
С перечнем работающих магазинов сети АТБ можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, с 21 марта сеть супермаркетов "Сільпо" закрывает 31 магазин в Киеве, области и Черниговской области.
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