Украинцев предупредили об опасных вакансиях на сайтах по поиску работы [ Редактировать ]
Украинцам, многие из которых лишились работы из-за широкомасштабного вторжения россии, нужно быть осторожными и не соглашаться на сомнительные предложения.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о появлении опасных вакансий. С 19 марта зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков на украинских сайтах по поиску работы.
"Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, поскольку они плохо знают местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, оккупанты решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к совершению преступлений", - отметили в Центре и назвали признаки опасных вакансий.
Это, в частности, работа на линии России - Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь - Украина; работа в Грузии, Армении и на временно оккупированных территориях.
Противник ищет людей с опытом работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ), на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших), а также со знанием дорог в определенных областях Украины.
по теме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о программе "Деньги, работа, жилье" для помощи переселенцам, которые вынуждены эвакуироваться в безопасные регионы из-за войны. Ее реализация начнется уже сегодня
Украинские военные получили 51 тысячу бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников
В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил в Twitter комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи
В Москве, вероятно, отказались от захвата Киева и перешли к "Плану Б" - удержанию уже занятых позиций. Это означает, что столкновения и обстрелы украрнских городов могут продолжаться еще недели и месяцы
Цілі родини вимушені шукати допомоги в іноземних лікарнях. Тимчасовий прихисток в Ірландії знайшла сім'я, яка бореться з онкологією своєї маленької дитини.