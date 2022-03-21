Украинцам, многие из которых лишились работы из-за широкомасштабного вторжения россии, нужно быть осторожными и не соглашаться на сомнительные предложения.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о появлении опасных вакансий. С 19 марта зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков на украинских сайтах по поиску работы.

"Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, поскольку они плохо знают местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, оккупанты решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к совершению преступлений", - отметили в Центре и назвали признаки опасных вакансий.

Это, в частности, работа на линии России - Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь - Украина; работа в Грузии, Армении и на временно оккупированных территориях.

Противник ищет людей с опытом работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ), на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших), а также со знанием дорог в определенных областях Украины.