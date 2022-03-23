путін - військовий злочинець / Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами рф, та визнав путіна воєнним злочинцем. Таку резолюцію сьогодні ухвалив польський парламент, повідомляє українська служба Польського радіо.



Резолюцію прийнято без поіменного голосування.



"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Володимира Путіна", - читаємо в резолюції.



"Сейм Республіки Польща закликає всі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді, а також використовувати свої повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, членами яких вони є, з метою притягнення до відповідальності Володимира Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів збройними силами Російської Федерації за вчинення військових злочинів, злочинів проти людства, актів геноциду та системних порушень прав людини, вчинених на території суверенної України", – наголошується в резолюції.