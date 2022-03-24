Российские военные игнорируют попытки американцев выйти на связь [ Редактировать ]
В Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны россии сергеем шойгу и начальником Генштаба валерием герасимовым. Об этом пишет The Washington Post.
Российское военное руководство упорно не идет на контакт. Горячая линия связи, специально созданная для разрешения возможных конфликтов в воздушном пространстве, пока по назначению не использовалась.
"Мы должны избегать сценария, когда НАТО и Россия вступают в войну, потому что высшее руководство не может взять трубку и объяснить друг другу, что происходит", - сказал адмирал в отставке Джеймс Ставридис, занимавший пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО с 2009 по 2013 год.
Напомним, что глава Минобороны РФ сергей шойгу пропал из публичного пространства с 11 марта.
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