Оккупанты обстреляли из артиллерии Вышгород, повреждена многоэтажка [ Редактировать ]
Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли окрестности Вышгорода в Киевской области. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Обстрел произошел 24 марта. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет.
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