Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование россии о том, чтобы страны Евросоюза платили за российский газ в рублях. Об этом пишет Politico.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что переход на расчеты за природный газ в рублях противоречит уже заключенным контрактам.

По словам Шольца, валюта, в которой происходит оплата поставок, является частью контракта. В уже заключенных договорах указаны доллар и евро, и именно исходя из этого ФРГ будет принимать дальнейшие решения, сказал канцлер на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7.

Как сообщил премьер-министр Италии на саммите лидеров ЕС, оплата газовых поставок в рублях - нарушение контрактов. Это означало бы попытку обойти санкции. Италия продолжит платить за газ в евро, добавил он.

владимир путин 23 марта поручил дать директиву "Газпрому"» по переводу контрактов в рубли для "недружественных стран", объяснив это решение заморозкой российских активов за рубежом. По мнению президента, поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах и евро "не имеет никакого смысла".