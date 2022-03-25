В Киеве задержали россиянина, перевозившего огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева гражданину рф сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным правоохранителей, во время обыска автомобиля "Хонда Аккорд", которым управлял мужчина, изъят автомат системы Калашникова модели "АКМ" калибра 7,62х39 мм и 445 патронов с различной маркировкой.

Сейчас правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению диверсионной деятельности и других преступных действий.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.