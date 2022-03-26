Оккупанты снова атаковали нефтебазу под Киевом [ Редактировать ]
Утром 26 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе под Киевом, что вызвало сильный пожар. Об этом сообщила народный депутат Елена Криворучкина.
Жертв, пострадавших и опасности распространения огня нет. На месте происшествия находится ГСЧС, но к тушению не приступают в связи с возможностью повторного обстрела.
Где именно горит нефтебаза не сообщается, но местных жителей призывают оставаться в безопасном месте и, по возможности, не выходить на улицу и не открывать окна. Продукты горения топлива опасны и очень вредят здоровью.
Напомним, что под Киевом уже второй раз за последние дни оккупанты по нефтебазам. Вечером 24 марта удар был нанесен по нефтебазе в Калиновке Фастовского района.
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