Утром 26 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе под Киевом, что вызвало сильный пожар. Об этом сообщила народный депутат Елена Криворучкина.

Жертв, пострадавших и опасности распространения огня нет. На месте происшествия находится ГСЧС, но к тушению не приступают в связи с возможностью повторного обстрела.

Где именно горит нефтебаза не сообщается, но местных жителей призывают оставаться в безопасном месте и, по возможности, не выходить на улицу и не открывать окна. Продукты горения топлива опасны и очень вредят здоровью.

Напомним, что под Киевом уже второй раз за последние дни оккупанты по нефтебазам. Вечером 24 марта удар был нанесен по нефтебазе в Калиновке Фастовского района.