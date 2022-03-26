Движение в Босфоре прекращено из-за российской мины [ Редактировать ]
Турецкие военнослужащие ликвидировали в проливе Босфор объект, похожий на мину. Движение судов по проливу из Черного в Средиземное море временно приостановлено. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
Пока нет официальных подтверждений относительно того, что объект действительно взрывоопасен, Anadolu распространило лишь его фото в низком качестве.
Сообщение о мине вызывает столь серьезную реакцию потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через росСМИ информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.
Накануне в Минобороны России сообщили, что не менее десяти украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.
По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы. Это прикрывается ложью о "сорванных штормам украинских минах".
по теме
Эвакуационный поезд №43 Киев - Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева
США обсуждают с Турцией отправку Киеву российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на снятие с нее санкций. Об этом сообщает Пентагон
российские военные заминировали рекомендованные пути от Босфора в Одессу и заявили, что это украинские мины. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко
Компания Bosch остановила поставки запчастей для грузовиков в Россию после сообщений, что ее продукция могла использоваться военными
Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.