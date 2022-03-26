Турецкие военнослужащие ликвидировали в проливе Босфор объект, похожий на мину. Движение судов по проливу из Черного в Средиземное море временно приостановлено. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Пока нет официальных подтверждений относительно того, что объект действительно взрывоопасен, Anadolu распространило лишь его фото в низком качестве.

Сообщение о мине вызывает столь серьезную реакцию потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через росСМИ информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.

Накануне в Минобороны России сообщили, что не менее десяти украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.

По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы. Это прикрывается ложью о "сорванных штормам украинских минах".