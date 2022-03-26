Впервые с начала войны часть Киева осталась без электричества из-за вражеских обстрелов [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщается на сайте столичной мэрии.
Аварийные службы сразу приступят к осмотру и оценке повреждения после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов не возможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы. На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, понадобится несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.
Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице, сообщил замглавы КГГА.
Город продолжает предоставлять услугу водоснабжения, однако на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. ЧАО "АК "Киевводоканал" принимает меры по стабилизации давления.
Энергетики сообщают, что вернули свет в дома на ж/м Виноградарь и Ветряные Горы. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения части потребителей на ж/м Беличи и Борщаговка.
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