Длительные переговоры в Вене показали, что заключение иранского ядерного соглашения является "вопросом считанных дней".

Как пишет Figaro, данное заявление на форуме в Дохе сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы очень близки к этому, но есть еще некоторые нерешенные вопросы", - заявил он.

По словам Борреля, координатор от ЕС, который отвечает за надзор за переговорами с Ираном, Энрике Мора, уже вечером 26 марта прибудет в Тегеран.

Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Кроме того, оно снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа и таким образом позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из рф.

Также Боррель заявил, что путин намерен превратить Украину в "вторую Сирию".

"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности" ", - заявил он.