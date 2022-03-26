Ядерное соглашение с Ираном на этапе завершения - Боррель [ Редактировать ]
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Длительные переговоры в Вене показали, что заключение иранского ядерного соглашения является "вопросом считанных дней".
Как пишет Figaro, данное заявление на форуме в Дохе сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы очень близки к этому, но есть еще некоторые нерешенные вопросы", - заявил он.
По словам Борреля, координатор от ЕС, который отвечает за надзор за переговорами с Ираном, Энрике Мора, уже вечером 26 марта прибудет в Тегеран.
Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Кроме того, оно снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа и таким образом позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из рф.
Также Боррель заявил, что путин намерен превратить Украину в "вторую Сирию".
"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности" ", - заявил он.
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