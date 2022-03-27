Верховная Рада и Кабинет министров подготовили законопроект, увеличивающий в 1,5 раза ставки прямых налогов для компаний, получающих доход на территории россии. Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.

Провели совместное совещание с Минфином и ГНС относительно законопроекта о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны – агрессора. Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5.

По словам депутата, такие компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства-террориста.