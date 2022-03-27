Украина повысит налоги для продолжающих работать в россии компаний – Гетманцев [ Редактировать ]
Верховная Рада и Кабинет министров подготовили законопроект, увеличивающий в 1,5 раза ставки прямых налогов для компаний, получающих доход на территории россии. Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.
Провели совместное совещание с Минфином и ГНС относительно законопроекта о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны – агрессора. Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5.
По словам депутата, такие компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства-террориста.
Подадим [законопроект] в ВР на следующей неделе.
по теме
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности и внеблоковый статус
Оккупанты сожгли дом лидера "Другої ріки" Валерия Харчишина под Гостомелем
Российские оккупанты обстреляли село Веселянка в Запорожской области
В воскресенье, 27 марта, был опубликован список 36 публичных деятелей и активистов, задержанных россией на временно оккупированных после 24 февраля территориях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах России относительно его политического устранения