Полномасштабным вторжением в Украину президент рф владимир путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, ведь действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ARD.

Фактически вся Украина срослась как нация.

Он подчеркнул, что украинцы сорвали планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому окупанту.

По его мнению, действия Путина также способствовали тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.