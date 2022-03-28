Що робити, якщо авто обстрілюють на трасі: інструкція [ Редактировать ]
Війна змусила мільйони українців тікати якомога далі від обстрілів і покидати рідні міста.
Попри створення спеціальних зелених коридорів для виїзду мирного населення з гарячих точок, російські військові часто порушують правила й обстрілюють транспорт невинних людей.
Керівник відділу охорони праці StarLightMedia Сергій Теплов розповів, що робити у випадку обстрілу на трасі.
Як діяти в разі обстрілів колони автомобілів на трасі?
Рухайтеся зигзагом
- Увесь транспорт у колоні має маневрувати.
- Спочатку слід звертати ліворуч, а потім - праворуч.
- Автомобіль, що веде колону задаватиме радіус і темп маневрів.
Слідкуйте за швидкістю
- Важливо їхати з певною незмінною швидкістю: від 60 до 110 км на годину.
- Чим більша швидкість, тим краще.
Не йдіть на обгін
- За словами Сергія Теплова, обгін дорівнює помилці, що може коштувати життя всієї колони.
- Саме обгін часто стає причиною аварії, яка лише погіршує ситуацію й затримує рух.
Не зупиняйтеся
- Автомобіль, що стоїть на місці - легка здобич для окупантів.
- Не намагайтеся покинути колону й заховатися на узбіччі, яке може бути замінованим.
- Усунути свою автівку з колони варто лише за умови, що вона не може продовжувати рух і ви отримали поранення.
- У разі підбиття іншого автомобілю з колони зупинятися не слід, поки обстріл не закінчиться.
- За першої нагоди повідомте про інцидент координатора.
- По завершенню обстрілу поранену людину з транспорту забере автомобіль, що їде останнім в колоні.
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