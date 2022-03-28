У Харкові окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" [ Редактировать ]
У Харкові російські окупанти вкотре атакували ядерну установку "Джерело нейтронів", до активної зони якої завантажили 37 ядерних паливних елементів. Про це повідомляє Держатомрегулювання.
Обстріл Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розташована установка та довколишня інфраструктура, стався приблизно о 14:00. Споруда зазнала серйозних пошкоджень.
Детально оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які досі тривають на території.
Ядерна установка "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
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