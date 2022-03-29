Росіянам зачиняють двері до цивілізованого світу [ Редактировать ]
Росіянам зачиняють двері до цивілізованого світу. Кілька країн вже припинили видавати візи громадянам федерації. Серед них - Чехія, Латвія, Литва, Естонія, Норвегія, Японія. Та навіть там, куди росіянам вдається пробратися, ставлення до них негативне. Як окупантам живеться за кордоном - дивіться далі.
по теме
Одна з найменш розвинутих країн Африки та за дивним збігом обставин країна, яка нині активно підтримує росію - це Еритрея.
Ця відома у світі організація уже зібрала понад 400 мільйонів євро на допомогу Україні. Проте на її адресу Червоного Хреста - в українців чимало нарікань.
Нове загострення в Карабаху спалахнуло просто під носом у російських миротворців. Схоже, у нових реаліях Москві нічого запропонувати своїм сателітам.
Зокрема, постійно з'являються на платформах знаменитого вокзалу "Гранд централ стейшн". І все, щоб Америка - захопившись своїми проблемами, - не забувала про російську агресію.
У перспективі прогнозують шоковий стрибок цін, безробіття та неминуче зубожіння. Все це - дія санкцій, які міжнародна спільнота запровадила проти Росії за напад на Україну.