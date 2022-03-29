На території Київської області буде діяти комендантська година з 21:00 до 6:00. Обмежувальні заходи запроваджуються з 29 по 30 березня та розповсюджуються на всі райони Київщини.

Нагадуємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, зокрема в парках, скверах тощо. Виключення стосуються тільки працівників, які задіяні в критичній інфраструктурі та мають при собі спеціальну перепустку встановленого зразка і посвідчення особи.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив: