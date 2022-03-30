Прем'єр Швеції не виключає вступ України в НАТО [ Редагувати ]
Вторгнення росії докорінно змінило безпекову ситуацію. Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон не виключає того, що в майбутньому Швеція може приєднатися до НАТО.
Про це пише сказав Андерсон в ефірі SVT Nyheter.
"Я жодним чином не виключаю членства в НАТО. Ми можемо сказати, що свобода від союзів зіслужила Швеції хорошу службу, вона вберегла нас від конфліктів, але коли картина безпекової політики перемальовується, необхідно провести оновлений аналіз і на його основі ухвалити рішення", - заявила Андерссон.
Як відзначила Андерсон, наразі уряд Швеції оновлює аналіз політики безпеки й рішення щодо членства в НАТО грунтуватиметься на тому, що саме буде краще для країни.
Прем'єр додала, що попереднє рішення партії виступити проти вступу в Альянс було засновано на оцінці безпекової ситуації на той час.
"Потрібно подивитися, чи зможемо ми тепер придумати щось інше", - відзначила Андерсон.
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