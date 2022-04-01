Сім'ям загиблих воїнів заплатять по 15 мільйонів гривень - Кабмін [ Редагувати ]
Сім'ї загиблих українських воїнів отримають допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд України ухвалив рішення про виплату 15 мільйонів гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних Сил.
Нагадаємо, що українська влада не називає втрати особового складу у війні проти росії, щоб не дати противнику оцінити ефективність його дій. Водночас в Офісі президента визнали, що втрати чималі.
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