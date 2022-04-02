У Миргороді внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений аеродром і палає склад пального - голова ОВА [ Редагувати ]
У Миргороді внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений аеродром і палає склад пального. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.
Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.
На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції. Кількість постраждалих встановлюється.
по темі
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку Полтавської області виникли пожежі на підприємствах зі зберігання нафтопродуктів. Про це повідомляє ДСНС
Окупанти завдали два ракетні удари по Дніпру. Ціллю загарбників стала нафтобаза. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук
Росіяни завдали ударів по Хмельницькому та Шепетівці
Російські окупанти обстріляли Миргород. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 24 людей. Про це повідомляє ДСНС України