Окупанти обстріляли Миргород [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли Миргород. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо - постраждалих немає. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!
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