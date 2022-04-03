Зникнення представників органів місцевого самоврядування, активістів, волонтерів, журналістів, діячів культури, священнослужителів стає на Херсонщині чи не буденною справою. Про це написав у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Єгор Устинов.

"Щодня у стрічках друзів з'являється інформація про чергову людину, яку відвезли у невідомому напрямку. І ми всі зітхаємо з полегшенням, якщо людина повертається живою і неушкодженою. Але так буває не завжди. Майже 20 днів незаконно утримується секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв. 2 квітня забрали з будинку депутата Херсонської обласної ради Сергія Дроздика", - пише Єгор Устинов.

Він додає, що "ми всі прекрасно розуміємо, що єдина "вина" наших співвітчизників в тому, що вони працювали і працюють на благо своєї територіальної громади і країни, в якій живуть".

Немає жодних законних підстав для затримання та утримання наших колег, додає Устинов.

"Сьогодні ми робимо все можливе, щоб звільнити їх. Але цього недостатньо. Я звертаюся до всіх представників місцевих, українських та світових засобів масової інформації: будь ласка, донесіть ці факти до громадськості. Я звертаюся до омбудсменів, представників Комітету з прав людини: зверніть свою увагу на ігнорування міжнародних конвенцій на тимчасово окупованих територіях України. Я звертаюся до всіх, хто може нам допомогти! Наші земляки, що знаходяться зараз в катівнях, показують всьому світу, що за свої принципи, свободу, демократію потрібно боротися не тільки на словах. І зараз люди Херсонщини - приклад стійкості, непохитності і вірності своїй батьківщині і своєму Народу. Ми зобов'язані їх врятувати", - додав він.