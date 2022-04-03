Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україні терміново потрібен повноцінний ленд-ліз після того, як стало відомо про злочини російських окупантів після звільнення Київської області. Про це він написав у Telegram.

Світ прозріває після фото з Київщини. А Маріуполь, Чернігів, Харків, Херсон, Волноваха? Що ми побачимо, коли повністю звільнимо ці міста? Скільки міст-героїв мають перетворитись на руїни, щоб Захід нарешті зрозумів: стрілецької та переносної зброї замало? Україні потрібен повноцінний ленд-ліз. Терміново. Скільки ще українських дітей мають відправитись на небо, щоб НАТО закрило це небо над Україною?