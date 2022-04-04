Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів [ Редагувати ]
Вранці 4 квітня російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаїв. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані.
Мер Миколаєва закликав жителів не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.
Якщо хочете поділитись інформацією - пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook.
Повітряна тривога оголошувалася в Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.
по темі
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що 14 людей було доставлено до лікарні після обстрілу
Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської обладміністрації, завданого російськими окупантами 29 березня, зросла до 28 осіб
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події
У Миколаєві ворожий обстріл зруйнував будівлю облдержадміністрації
За день спасательных работ из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара, извлечены не менее 50 тел погибших