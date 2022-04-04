Вранці 4 квітня російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаїв. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані.

Мер Миколаєва закликав жителів не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.

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Повітряна тривога оголошувалася в Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.