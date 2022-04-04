Пошкоджені будинки та жертви: результати нового обстрілу Харкова [ Редагувати ]
У неділю, 3 квітня, в результаті обстрілу окупантами Слобідського району Харкова за попередніми даними, загинули сім осіб, а 34 - були поранені, зокрема, троє дітей. Про це повідомляє пресслужбі Офісу генпрокурора.
Пошкоджено близько 10 будинків, а також тролейбусне депо.
У відомстві додали, що окупанти 3 квітня близько 18:00 обстріляли житлові будинки, які знаходяться у Слобідському районі обласного центру.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України на Харківщині.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, постраждалі не мають жодного стосунку до військових. Поранених доставили до лікарень Харкова.
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