У неділю, 3 квітня, в результаті обстрілу окупантами Слобідського району Харкова за попередніми даними, загинули сім осіб, а 34 - були поранені, зокрема, троє дітей. Про це повідомляє пресслужбі Офісу генпрокурора.

Пошкоджено близько 10 будинків, а також тролейбусне депо.

У відомстві додали, що окупанти 3 квітня близько 18:00 обстріляли житлові будинки, які знаходяться у Слобідському районі обласного центру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України на Харківщині.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, постраждалі не мають жодного стосунку до військових. Поранених доставили до лікарень Харкова.