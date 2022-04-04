Російські війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву. Також ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створює запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснює підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.

Аналогічне попередження випустив і Генштаб ЗСУ. Ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

Для уточнення позицій підрозділів Збройних Сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм. Поблизу населеного пункту Бражківка, силами до танкової ротної тактичної групи, ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

У Генштабі попереджають про високу ймовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка ворога до наступу на Слов’янськ.