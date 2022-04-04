росії не місце в Раді ООН з прав людини - глава МЗС Британії [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що росії немає місця в Раді ООН з прав людини після тих злочинів, які скоїли її військові в Україні. Дипломат додала, що жорсткість - це єдиний підхід, який спрацює стосовно Москви.
"Після жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, країні немає місця в Раді ООН з прав людини", - сказала трас на пресконференції у Варшаві після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.
Глава МЗС додала, що Великобританія очолила процедуру передачі справ про російські звірства в Україні в Міжнародний кримінальний суд і дуже тісно співпрацювала з українським урядом з цього питання. "Ми не заспокоїмося, поки ці злочинці не постануть перед правосуддям", - запевнила вона.
Трасс підкреслила, що жорсткість - єдиний підхід, який спрацює щодо росії. Вона додала, що поки російські війська знаходяться на території України не повинно бути мови про зняття з санкцій з москви.
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