Google видалив міноборони росії з пошуку [ Редагувати ]
Google повністю видалив з пошукової видачі сайт міністерства оборони російської федерації. Його більше не відображає у пошуку.
Замість Міноборони рф у пошуку видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook та "ВКонтакте" та канал YouTube.
Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.
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