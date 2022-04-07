Російська армія зосередила застосування армійської авіації на зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Оскільки на решті території України її впевнено збивають.

Про це повідомляє радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, українські сили збили вже 111 безпілотників, і різке зростання кількості збитих БПЛА пояснюється тим, що російські війська вже побоюються застосовувати армійську авіацію.

"Противник зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що на решті території України його впевнено збивають наші Повітряні сили", - зазначив він.