У Чехії випустили колекційну банкноту Sláva Ukraině на підтримку України. На купюрі зображено монумент Берегині, Софійський собор, державний прапор і герб України.

Усі гроші від продажу колекційних банкнот пожертвують на оборону та медицину України, йдеться на сайті компанії České dukáty.

На лицьовому боці банкноти вона зобразила монумент Берегині з Майдану Незалежності, а на зворотній стороні - Софію Київську, найстаріший храм столиці.

Загалом колекційні купюри випустили тиражем у 20 тис. штук.

Колекційну купюру можна придбати за 1500 крон (близько 2 тисяч грн) на сайті 2022ukrajina.cz.