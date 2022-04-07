У Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України (фото) [ Редагувати ]
У Чехії випустили колекційну банкноту Sláva Ukraině на підтримку України. На купюрі зображено монумент Берегині, Софійський собор, державний прапор і герб України.
Усі гроші від продажу колекційних банкнот пожертвують на оборону та медицину України, йдеться на сайті компанії České dukáty.
На лицьовому боці банкноти вона зобразила монумент Берегині з Майдану Незалежності, а на зворотній стороні - Софію Київську, найстаріший храм столиці.
Загалом колекційні купюри випустили тиражем у 20 тис. штук.
Колекційну купюру можна придбати за 1500 крон (близько 2 тисяч грн) на сайті 2022ukrajina.cz.
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