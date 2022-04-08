У ніч на 8 квітня російські окупаційні війська обстріляли в Маріупольському торговельному порту криголам "Капітан Бєлоусов", на якому перебував цивільний екіпаж. Про це повідомив полк "Азов".

Внаслідок обстрілу один член екіпажу загинула, ще кілька поранені. Команда екіпажу складається з 56 людей.

Криголам "Капітан Бєлоусов" - це дизель-електричне судно, яке було збудоване у 1954 році. До 2004 року перебував у власності Азовського морського пароплавства. Щорічно під час зимової навігації криголам "Капітан Білоусов" забезпечує прохід караванів суден каналом Вугільної гавані й Азовського моря.

Нагадаємо, що восени 2021 року Україна отримала два криголами. "Джеймс Кларк Рос", який купили у Великій Британії тепер називатиметься "Ноосфера". А судно "Belgica", яке Україні надала Бельгія, отримало назву "Борис Олександров".