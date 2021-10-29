Вимкнути соцмережі і... увімкнути мозок. Так емоційно Володимир Зеленський сьогодні закликав людей вакцинуватися. Бо це - єдиний вихід припинити щоденні смерті від ковіду. Про це президент говорив у Одесі, куди приїхав на конгрес місцевих та регіональних рад. А ще перейменував два... іноземні криголами.

Із літака - на морвокзал. Саме там основна частина візиту Володимира Зеленського до Одеси. Він прибув на Конгрес місцевих і регіональних влад. Починає з приємного. Дає імена суднам. Криголам "Джеймс Кларк Рос", який купили у Великій Британії тепер називатиметься "Ноосфера". Він доправлятиме антарктичні експедиції на станцію "Академік Вернадський".

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні тут ми передаєм нашим українцям, нашим науковцям арктичної станції "Академік Вернадський", ми передаємо криголам. Він був придбаний нашою державою Україною, це вперше.

А от судно "Belgica", яке Україні надала Бельгія, отримало назву "Борис Олександров". На честь покійного директора Інституту морської біології Національної академії наук України. Нині в нас - це єдине науково-дослідницьке судно. Та плани в президента амбітні - відродити цілий флот.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми чекаємо масштабну через 5-10 років програму відродження науково-дослідницького флоту суден, із них два океанські, льодового класу, чому саме 36 - це символічна цифра, саме стільки суден встановив науковий флот України в 1991 році.

Не обійшли увагою на Конгресі й наболілі питання - тарифи. Голова президенського Офісу Андрій Єрмак наголосив: влада зробила все, аби втримати зростання тарифів. І нагадав, що уряд та регіони підписали меморандум про ціну на газ, за яким вона не може перевищувати 13 гривень за куб..

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України:

Деякі керівники, діють всупереч підписаному меморандуму, і на сьогодні це дійсно в не дуже великій мірі, але провокує підвищення тарифів. Влада зробила і робить все, щоб тарифи не підвищувались, тому спекуляції на цю тему не може бути.

Не спекулювати просять і на темі коронавірусу. Зеленський укотре закликав місцевих чиновників докласти якнайбільше зусиль і прискорити темпи вакцинації. Бо без колективного імунітету на Україну чекає крах.