Ембарго на вугілля росії не торкнеться чинних контрактів до серпня - МЗС Франції [ Редагувати ]
У четвер, 7 квітня, Європейський союз ухвалив п'ятий пакет санкцій проти росії. Попри ембарго на вугілля, чинні контракти діятимуть до кінця серпня поточного року.
Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.
Згідно з санкціями, ЄС заборонив закупівлю, імпорт та транспортування до країн-членів Союзу російського вугілля та супутніх викопних видів палива.
Однак, чинні контракти на вугілля діятимуть до початку серпня після чого будуть розірвані.
Протягом цього періоду держави-члени ЄС шукатимуть альтернативні шляхи постачання вугілля.
"Крім того, відповідно до зобов'язань, взятих главами держав та урядів у Версалі 10 та 11 березня, ми працюємо з нашими партнерами над стратегіями, спрямованими на припинення нашої енергетичної залежності від росії", - заявив представник МЗС Франції.
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