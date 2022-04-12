Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше.

Маляр також наголосила, що ризик застосування хімічної зброї росією існує і він доволі високий.

Нагадаємо, що 11 квітня з'явилося повідомлення, що російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.