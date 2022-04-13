Атакували Харківську область: ЗСУ збили два російських літаки [ Редагувати ]
В середу, 13 квітня, мобільні підрозділи Збройних сил збили два російських літаки. Вони бомбардували населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область.
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