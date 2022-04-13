Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони рф завдати нових ударів по Києву та інших містах України.

На думку керівника президентського Офісу, росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву - наслідок цього задуму.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", - написав Єрмак.