У Маріуполі при спробі прориву частина бригади морпіхів потрапила в полон - Арестович [ Редагувати ]
У блокованому російськими військами Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ під час здійснення прориву потрапила під ворожий удар, в результаті чого зазнала втрат, а також група бійців потрапила в полон.
Про це пише сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Він повідомив, що в Маріуполі одна частина бригади морпіхів пішла на з'єднання з бійцями полку "Азов", а інша - на прорив в інше місце. Ці частини були роз'єднані між собою, приймали рішення виходячи з ситуації.
"І ось та, що пішла... в іншому напрямку - потрапила під артилерійський і авіаційний удар, втратила багато людей, і під час бою потрапила в полон", - розповів Арестович.
Він уточнив, що кількість військових, що потрапили в полон, далеко не відповідає даним від Міноборони рф щодо нібито понад тисячі бійців з 36-ї бригади.
"Не тисяча, набагато менше, вся ця тисяча людей - це повна брехня, в кілька разів перебільшена. Але потрапили", - сказав радник керівника ОПУ.
Також Арестович розповів, що в Маріуполь змогли потрапити додаткові сили, і зараз резерв збільшений.
"Район оборони посилили, і можливості з оборони посилили. А це означає, що 36 - та бригада і ті, хто прорвався отримали другий шанс, "Азов" отримав дуже серйозне підкріплення. В цілому оборона Маріуполя зміцніла", - зазначив він.
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