Американська компанія Monotype, яка володіє правами на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, закрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті. Про це повідомляють "Ведомости".

Сайт Monotype в росії доступний, але при спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів, користувач бачить повідомлення про заборону доступу. При використанні VPN-сервісів вдається отримати доступ до шрифтів.

Шрифти Monotype вже понад 40 років застосовуються у всіх популярних ОС Microsoft та Apple. Найбільш популярні шрифти Monotype зараз доступні для російських користувачів, наприклад, у пакеті Microsoft Office. Однак ще на початку березня Microsoft оголосила про зупинення продажів у росії.

Російське законодавство допускає механізм примусового ліцензування, коли продукт можна використовувати в країні навіть після відмови правовласника на надання ліцензії – "через необхідність захисту інтересів держави та суспільства".