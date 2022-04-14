В Одесі затримали лідерів кримінального світу, яких завербували росіяни [ Редагувати ]
Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо рашисти захоплять місто. Про це повідомляє пресс-служба СБУ.
В ході масштабної спецоперації силовики затримали лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв".
Колаборанти підтримували зв'язок з представниками росії, доповідали їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцеве населення.
Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині.
За інформацією СБУ, кримінальники-зрадники повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів.
Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з ватажків бандитів, який є іноземцем, депортували з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в’їзд.
Нагадаємо, що в Одесі затримали керівника фракції партії "ОПЗЖ" Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора.
по темі
Працівники Державного бюро розслідувань затримали в Одесі керівника фракції партії "ОПЗЖ" Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора
Володимир Зеленський позбавив генеральських звань екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та колишнього начальника Управління СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка
Служба безпеки України опублікувала нові фотографії затриманого Віктора Медведчука - голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя"
Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомив президент Володимир Зеленський
Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову мародера з батьком, у якій він радиться, які риболовні аксесуари украсти з дому "багатого рибалки"