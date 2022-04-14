СБУ чистить Одесу від зрадників і криміналітету

Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної "влади", якщо рашисти захоплять місто. Про це повідомляє пресс-служба СБУ.

В ході масштабної спецоперації силовики затримали лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв".

Колаборанти підтримували зв'язок з представниками росії, доповідали їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцеве населення.

Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині.

За інформацією СБУ, кримінальники-зрадники повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів.

Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з ватажків бандитів, який є іноземцем, депортували з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в’їзд.

Нагадаємо, що в Одесі затримали керівника фракції партії "ОПЗЖ" Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора.