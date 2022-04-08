В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину [ Редагувати ]
В Одесі вводять комендантську годину з 21:00 9 квітня до 6 ранку 11 квітня. Відповідне розпорядження видав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Комендантська година запроваджується через ракетний удар по вокзалу Краматорську. "Морська столиця" Україна в останні дні також була мішенню ракетних ударів, загроза зберігається.
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