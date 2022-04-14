росія не припинить вторгнення до України після 9 травня - Міноборони [ Редагувати ]
У Міністерстві оборони України не очікують на припинення бойових дій з боку Росії після 9 травня. Про це заявила заступниця міністра Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.
Ворог поки що не залишає мети захопити всю Україну та Київ у тому числі, і ситуація досить складна. Тому варто ще трохи почекати. І бачитимемо, як динамічно розвиватиметься ситуація, у тому числі і на сході.
Малчяр заявила, що Росія продовжує нагромаджувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога, а загрози зберігаються для всієї країни.
У ворога була амбіція пройтися 9 травня Києвом - і, мабуть, з тих планів і чуток зараз йде така інтерпретація, що до 9 варто почекати... Почерк російського КДБ і російської армії полягає в тому, що вони всі намагаються приурочити до яких А 9 травня - це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будуть на цій даті. це і не є безпідставним.
Нагадаємо, що перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що "путін наказав рівняти все з землею", якщо не вдасться захопити Донбас до 9 травня.
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