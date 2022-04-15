В п'ятницю вранці, 15 квітня, у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і повісили свої триколори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді.

За словами Яковлєва, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами.