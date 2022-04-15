У Скадовську окупанти підняли свої триколори [ Редагувати ]
В п'ятницю вранці, 15 квітня, у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і повісили свої триколори. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.
Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді.
За словами Яковлєва, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами.
Відсьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!
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