Викопують тіла своїх жертв: в Маріуполі окупанти вийшли на новий рівень "зачисток" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків.
Про це повідомила Маріупольська міськрада у своєму Telegram-каналі.
"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла – невідомо", – йдеться в повідомленні.
В міськраді нагадали, що українська розвідка раніше зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.
"Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!", – зазначили у пресслужбі міськради.
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