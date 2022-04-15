У Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків.

Про це повідомила Маріупольська міськрада у своєму Telegram-каналі.

"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла – невідомо", – йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали, що українська розвідка раніше зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

"Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!", – зазначили у пресслужбі міськради.