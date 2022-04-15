Миколаїв зазнав ворожого обстрілу, є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У п'ятницю, 15 квітня, Миколаїв зазнав ворожому обстрілу. Імовірно, російські окупанти застосували касетні бомби.
Про це повідомляє глава Миколаївської обласної ради Ганни Замазеевой в Telegram.
Удар було завдано по одному з районів міста. Під обстріл потрапили мирні жителі.
"Підлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі! Обстріляли з РВВС один з районів міста. На жаль, є постраждалі ... бережіть себе, не виходьте з укриття", - йдеться в повідомленні.
Точна кількість постраждалих поки невідома.
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