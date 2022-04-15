У Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, пов'язані з росією [ Редагувати ]
У Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, назви яких пов'язані чи символізують країну-агресора. Відповідний документ уже зареєстрували у міській раді.
Про це повідомляється на сайті міськради.
Згідно з проєктом рішення, у Дніпрі перейменують понад 30 вулиць та провулків. Їх найменування змінять на назви українських міст.
Вулиці, назви яких пов'язані з росією, пропонують перейменувати наступним чином:
- вул.30-ї Іркутської дивізії - Українських воїнів;
- вул.Абхазька - Ірпінська;
- пров.Абхазький - Ірпінський;
- вул.Алтайська - Чечелівська
- вул.Білгородська - Наукових працівників;
- вул.Біломорська - Чорнобаївська;
- пров.Біломорський - Чорнобаївський;
- пров.Бурятський - Бучанський;
- пров.Воркутинський - Вольовий;
- вул.Домодєдовська - Ворзельська;
- вул.Кабардинська - Гостомельська;
- вул.Кронштадтська - Бородянська;
- вул.Магаданська - Волонтерська;
- вул.Митищинська - Польська;
- пров.Московський - Азовсталі;
- вул.Орська - Краматорська;
- вул.Псковська - Авдіївська;
- вул.Пулковська - Дебальцівська;
- вул.Ростовська - Конотопська;
- пров.Ростовський - Конотопський;
- туп.Ростовський - Конотопський;
- вул.Саратовська - Новокаховська;
- вул.Сахалінська - Бахмутська;
- вул.Тагільська - Новоазовська;
- пров.Тагільський - Новоазовський;
- вул.Уфімська - Деснянська;
- вул.Хабарівська - Салтівська;
- вул.Шереметьєвська - Бориспільська;
- вул.Шушинська - Молочанська;
- вул.Якутська - Високопільська;
- вул.Ярославська - Вишгородська.
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